Атака РФ на Київ: «5 канал» заявив про пошкодження свого офісу

Унаслідок нічної масованої атаки на Київ пошкоджень зазнав офіс «5 каналу», повідомляє телеканал.

За повідомленням, усі працівники, що перебували в приміщенні під час нічної зміни, не постраждали, але є руйнування у студії, знищена частина знімальної техніки та пошкоджені робочі місця.

«5 канал» заявив, що через наслідки атаки не може оперативно відновити мовлення – ані в телевізійному етері, ані в YouTube.

Згодом трансляцію YouTube канал відновив.

Київ вночі 10 липня зазнав комбінованої атаки балістикою та ударними БпЛА. За даними місцевої влади, внаслідок атаки на столицю зафіксовано займання та пошкодження у Шевченківському, Дарницькому, Соломʼянському, Подільському, Оболонському та Деснянському районах.

За даними Повітряних сил ЗСУ, війська РФ атакували вночі 397 «Шахедами» і безпілотниками-імітаторами різних типів із п’яти напрямків у Росії («Шахедів» серед них було близько 200), вісьмома балістичними ракетами «Іскандер-М», шістьма крилатими ракетами Х-101 і чотирма зенітними керованими ракетами С-300. Основним напрямком удару був Київ.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.