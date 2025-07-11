Унаслідок атак сил РФ по Харкову й області є потерпілі та руйнування – влада

Російські військові вночі та під ранок 11 липня атакували дронами Чугуїв і Харків, повідомили представники місцевої влади.

«Близько 01:00 ворог знову вдарив по Чугуєву. В центральній частині міста зруйновано два приватних домоволодіння, суттєво пошкоджені будинки навколо. Також зазнала значних пошкоджень будівля Чугуївської центральної лікарні. Маємо трьох постраждалих, яким надається медична допомога. Ще в одному з мікрорайонів міста також відбулися влучання «Шахедів», є пошкодження приватних домоволодінь. На щастя, без постраждалих», – повідомила міська голова Чугуєва Галина Мінаєва.

За повідомленням голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, о 5:35 сили РФ завдали удару по Салтівському району обласного центру.

«Зафіксовано влучання в триповерхову будівлю та на подвір’я. Пошкоджено будівлю, зайнялися конструктивні елементи – площа пожежі близько 20 квадратних метрів. Інформація про постраждалих на даний час не надходила», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.