Зеленський: РФ хоче запускати до тисячі дронів, Україна знайшла рішення, потрібне фінансування

Росія має плани запускати по Україні до тисячі ударних дронів, Україна знайшла рішення, як їх збивати, але воно потребує фінансування від країн-партнерів, заявив президент України Володимир Зеленський.

«У них план на тисячу дронів, 700-1000 дронів на добу. Зараз, якщо наші партнери почують повністю все, що я з ними обговорював, ми все будемо збивати. У нас є рішення: дрони-інтерсептори, які збивають: все, не все, ну, майже все, безумовно… Ми зможемо це масово виробляти, треба пришвидшити фінансування цих процесів», – сказав Зеленський 10 липня на брифінгу в Римі, де відбувається конференція з відновлення України.

За словами президента, згадані дрони-перехоплювачі – розробка українських компаній у співпраці з американськими.

«Важливо, що ключ знайдено. Знайдено українцями, до речі, і американцями. Є чотири компанії, одна з цих чотирьох компаній україно-американська: менеджмент американський, а інженери – українці. Ми знайшли рішення, як країна, науковці, інженери знайшли рішення. Це – ключове. Нам потрібні фінанси. І будемо збивати», – сказав Зеленський.

Раніше командувач Сил безпілотних систем ЗСУ майор Роберт Бровді на позивний «Мадяр» закликав готуватися до того, що Росія запускатиме 1000 дронів на добу.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Останнім часом Повітряні сили повідомляють про запуски РФ одночасно сотень дронів по українських містах і селах.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.