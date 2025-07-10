В уряді Британії повідомили про «історичну угоду» з Україною щодо ракет для ППО Thales

Велика Британія й Україна уклали «історичну угоду» щодо ракет для протиповітряної оборони Thales, повідомив 10 липня уряд Великої Британії.

За повідомленням, угода дозволить поставити понад 5000 ракет ППО, «що не лише значно посилить обороноздатність Великої Британії, але й дозволить Україні продовжувати боротьбу, посилюючи її захист від незаконного повномасштабного вторгнення Росії».

Велика Британія також підтверджує надання Україні двосторонньої допомоги обсягом до 283 мільйонів фунтів протягом наступного року, зазначили в уряді Британії.

У червні Лондон оголосив про «рекордну допомогу» щодо постачання дронів Україні – 350 мільйонів фунтів. Ця сума дозволить передати Україні 100 тисяч безпілотників до кінця 2025 року.

Крім того, минулого місяця британський уряд повідомив, що Велика Британія посилить протиповітряну оборону України 350 ракетами за рахунок коштів, отриманих від конфіскованих російських активів.