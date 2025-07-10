«Потрібен підхід у стилі «Плану Маршалла» – Зеленський на конференції в Римі

Президент України Володимир Зеленський закликав учасників конференції з відновлення України допомогти визначити конкретні фінансові механізми допомоги. Про це глава держави сказав на відкритті конференції в Римі 10 липня.

«Згадайте роль, яку зіграв «План Маршалла» у відновленні Європи – саме він забезпечив мир і зростання на десятиліття. Зараз у нас є шанс запустити нову хвилю прогресу. Нам потрібен підхід у стилі «Плану Маршалла», і ми маємо розробити його разом», – заявив Зеленський.

Він попросив учасників конференції підтримати Коаліцію відновлення.

«Ми маємо чітко погодитись, що заморожені російські активи мають іти на користь Україні», – вказав глава держави, додавши, що використовувати слід не лише відсотки з цих активів, а й самі активи.

У Римі 10 липня розпочалася четверта конференція з відновлення України (URC2025). Основними темами обговорення є макроекономічна стабільність країни під час та після війни, стійкість та безпека, інфраструктура, житло, енергетика, захист клімату, культура, охорона здоров’я, гендерні питання, освіта, навколишнє середовище, наука, технології та інновації.

URC проводиться з 2022 року, попередні конференції були організовані в Лугано, Лондоні й Берліні.