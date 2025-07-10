У Римі розпочалася конференція з питань відновлення України

У Римі розпочалася четверта конференція з питань відновлення України (URC2025).

Вона триватиме два дні. У заході беруть участь члени урядів союзників України, міжнародні організації, фінансові установи, представники бізнесу, регіонів, муніципалітетів та громадянського суспільства.

Основними темами обговорення є макроекономічна стабільність країни під час та після війни, стійкість та безпека, інфраструктура, житло, енергетика, захист клімату, культура, охорона здоров’я, гендерні питання, освіта, навколишнє середовище, наука, технології та інновації. Зокрема, свій план повоєнного відновлення України представить у Римі президент Чехії Петр Павел.

Серед спікерів також президент України Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, канцлер ФРН Фрідріх Мерц, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та інші високопосадовці.

URC проводиться з 2022 року, попередні конференції були організовані в Лугано, Лондоні й Берліні.