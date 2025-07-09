Зеленський у Римі зустрівся з президентом Італії

Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч в Римі з президентом Італії Серджо Маттареллою.

За його словами, відбулася «хороша та важлива розмова, яка підтверджує щиру дружбу між нашими народами».

«Обговорили повернення українських дітей, яких примусово вивезли до Росії, євроінтеграцію, санкційний тиск на РФ, створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Закликав Італію ратифікувати відповідну угоду, щоб трибунал розпочав роботу якнайшвидше», – написав він у телеграмі.

Зеленський також подякував Італії за організацію Міжнародної конференції з питань відновлення України, яка проходитиме в Римі 10-11 липня.

Зеленський сьогодні прибув до Італії, де 10-11 липня відбудеться Конференція з відновлення України(Ukraine Recovery Conference). Це – вже четверта міжнародна зустріч високого рівня, присвячена підтримці післявоєнної відбудови і реформ в Україні. Попередні конференції проходили в Лугано, Лондоні й Берліні.

Український президент у Римі вже провів зустрічі з спецпредставником президента США з питань України Кітом Келлогом та папою Римським Левом XIV.



