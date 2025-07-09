Папа Лев XIV прийняв Зеленського у своїй резиденції: говорили про війну і пошук шляхів до миру

Папа Римський Лев XIV у середу, 9 липня, прийняв на аудієнції у резиденції в Кастель-Ґандольфо президента України Володимира Зеленського, йдеться у повідомленні пресслужби Святого Престолу.

Як зазначається у повідомленні, сторони обговорили війну, що триває, та «нагальність пошуку тривалих і справедливих шляхів до миру».

Зеленський подякував папі Леву XIV за зустріч, гостинність і підтримку. Вони обговорили повернення в Україну дітей, яких Росія викрала під час війни, та спільне прагнення до миру, повідомляє «Суспільне».

Президент наголосив на важливій ролі Ватикану у сприянні діалогу. Папа Лев XIV заявив про готовність прийняти представників України й Росії у Ватикані для переговорів.

Згодом Зеленський повідомив, що вдячний за зустріч і «дуже ґрунтовну розмову» з папою Римським Левом ХІV.

«Цінуємо всю підтримку та кожну молитву заради миру в Україні. Залишається відкритою та абсолютно можливою пропозиція зустрічей на рівні лідерів у Ватикані, щоб зупинити російську агресію та досягти стабільного, тривалого й справжнього миру. Наразі лише Москва відкидає цю пропозицію, як і всі інші мирні пропозиції», – зазначив глава держави.

Зеленський також подякував папі за підтримку українських дітей, зокрема повернутих із російського полону.

«Українські діти мають можливість реабілітації та відпочинку в Італії, і така гостинність і щирість є надзвичайно важливими. Обговорили сьогодні подальші зусилля Ватикану для повернення українських дітей, яких викрала Росія», – повідомив президент.

Крім того, Зеленський запросив папу Римського відвідати Україну.

У середу, 9 липня, президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Італії.

За даними речника глави держави, сьогодні у Римі Зеленський зустрінеться з папою Римським Левом XIV, президентом Італії Серджо Маттареллою та спецпосланцем Трампа з питань України Кітом Келлогом.