Нідерланди виділяють 300 мільйонів євро на відновлення України – міністр

Нідерланди виділяють 300 мільйонів євро на відновлення та зміцнення України у 2025 та 2026 роках, повідомив 10 липня міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп.

«Росія не просто намагається поставити Україну на коліна на полі бою. Протягом трьох з половиною років вона намагається знищити українське суспільство та економіку. Сьогодні я оголосив про виділення 300 мільйонів євро від імені Нідерландів на реконструкцію та економічне відновлення у 2025 та 2026 роках», – написав високопосадовець у мережі Х.

Велдкамп указав, що оголосив про цю підтримку на конференції з відновлення України в Римі, в якій також бере участь прем’єр-міністр Дік Схооф.

За словами міністра, 52 мільйони євро зарезервовані на енергетичну інфраструктуру та водопостачання, ще 4 мільйони євро – на будівництво нового крила дитячої лікарні у Львові.

Також уряд підтримує ініціативи нідерландських компаній та організацій щодо сприяння реконструкції та сталому відновленню України через програму Ukraine Partnership Facility (UPF).

У Римі 10 липня розпочалася четверта конференція з відновлення України (URC2025). Основними темами обговорення є макроекономічна стабільність країни під час та після війни, стійкість та безпека, інфраструктура, житло, енергетика, захист клімату, культура, охорона здоров’я, гендерні питання, освіта, навколишнє середовище, наука, технології та інновації.

URC проводиться з 2022 року, попередні конференції були організовані в Лугано, Лондоні й Берліні.