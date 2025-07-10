Україна отримала ще 1 млрд євро за рахунок російських активів у рамках ініціативи G7 – уряд

Україна отримала ще один транш 1 мільярд євро від Європейського Союзу в межах ініціативи ERA країн «Групи семи» – про це повідомили Міністерство фінансів та прем’єр-міністр Денис Шмигаль 10 липня

Мінфін нагадує, що ERA передбачає надання Україні 50 мільярдів доларів за рахунок майбутніх доходів від заморожених активів Росії. Внесок Євросоюзу складає 18,1 мільярда євро. Загалом відомство вже залучило від блоку 8 мільярдів євро.

За словами міністра Сергія Марченка, транш дозволить профінансувати пріоритетні соціальні та військові видатки державного бюджету, підтримати макроекономічну стабільність та відновити критично важливу інфраструктуру.





«Це важлива та своєчасна інвестиція у зміцнення фінансової стійкості України, посилення нашої здатності протидіяти агресору та забезпечення належного функціонування соціальних послуг. Вдячний партнерам з ЄС за впровадження цього механізму», – заявив він.

Шмигаль повідомив, що уряд спрямовує отримані кошти на стійкість України та «швидку відбудову».

«Ініціатива ERA дає хороший результат, але ми на цьому не зупинимося. На URC-2025 закликаємо партнерів разом з нами сформувати правові інструменти повної конфіскації всіх російських активів», – додав він.

Механізм Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) країн G7 передбачає надання Україні приблизно 50 мільярдів доларів у вигляді позик, забезпечених прибутками від заморожених російських суверенних активів. Ці кошти спрямовані на підтримку бюджету, військових потреб та відновлення інфраструктури України.