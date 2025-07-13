Суми частково знеструмлені через російську атаку – місцева влада

Російська армія протягом дня 13 липня атакувала Суми безпілотниками, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

«Один із БпЛА влучив в обʼєкт критичної інфраструктури. Частина міста тимчасово залишилася без електропостачання», – заявив він.

Григоров додав, що низка важливих установ перейшла на резервне електроживлення. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків удару.

Міська рада Сум уточнила, що на генератори перейшли заклади охорони здоров’я. За її інформацією, люди не постраждали.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



