Слов’янськ двічі за день опинявся під обстрілами: є пошкодження і постраждалі – МВА

Російська армія знову атакувала місто Слов’янськ на Донеччині, йдеться у повідомленні міської військової адміністрації (МВА).

«Станом на 11:00 у мікрорайоні Лісний зафіксовані нові ворожі обстріли. Пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки. За словами начальника Слов’янської міської військової адміністрації Вадима Ляха, наразі відомо про двох постраждалих, серед яких – 13-річний хлопчик», – зазначили в пресслужбі відомства.

Раніше стало відомо, що близько опівночі війська РФ також атакували Слов’янськ на Донеччині БПЛА «Герань-2», повідомили в МВА.





«Словʼянськ знову під обстрілом. Приблизно опівночі місто вчергове зазнало ворожого удару «БПЛА «Герань-2». Мікрорайони Центр і Залізничний. Пошкоджено будівлі клінічної лікарні, дитячий садок, багатоповерхові і приватні будинки», – повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



