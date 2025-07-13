Сили РФ вдарили КАБом по будинку на Дніпропетровщині, загинула жінка – ДСНС

На Дніпропетровщині у селі Великомихайлівка керована авіаційна бомба влучила по житловому будинку, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Внаслідок удару зруйновано житловий будинок. Під завалами рятувальники виявили тіло загиблої жінки», – зазначили рятувальники.

За даними ДСНС, загорілися гараж, літня кухня та автомобіль – площа займання склала 50 кв. м. До робіт залучили 10 рятувальників і дві одиниці техніки.

Згодом голова ОВА Сергій Лисак уточнив, що внаслідок удару РФ було пошкоджено 5 будинків.







Росія щоденно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакує міста і села України.

Кремль заперечує, що російська армія завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі, убиває і калічить цивільних, руйнує лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації вказують на цілеспрямований характер ударів і кваліфікують їх як воєнні злочини РФ у повномасштабній війні проти України.



