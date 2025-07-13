Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Сили РФ вдарили КАБом по будинку на Дніпропетровщині, загинула жінка – ДСНС

Ілюстраційне фото. Наслідки російського обстрілу в Нікопольському районі, вересень 2024 року
Ілюстраційне фото. Наслідки російського обстрілу в Нікопольському районі, вересень 2024 року

На Дніпропетровщині у селі Великомихайлівка керована авіаційна бомба влучила по житловому будинку, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Внаслідок удару зруйновано житловий будинок. Під завалами рятувальники виявили тіло загиблої жінки», – зазначили рятувальники.

За даними ДСНС, загорілися гараж, літня кухня та автомобіль – площа займання склала 50 кв. м. До робіт залучили 10 рятувальників і дві одиниці техніки.

Згодом голова ОВА Сергій Лисак уточнив, що внаслідок удару РФ було пошкоджено 5 будинків.


Росія щоденно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакує міста і села України.

Кремль заперечує, що російська армія завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі, убиває і калічить цивільних, руйнує лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації вказують на цілеспрямований характер ударів і кваліфікують їх як воєнні злочини РФ у повномасштабній війні проти України.


Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG