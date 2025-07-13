ISW: масованими атаками Росія прагне підірвати моральний дух українців і Заходу

Росія використовує масштабні комбіновані атаки дронами та ракетами, щоб «посіяти зневіру серед українців» і послабити підтримку з боку Заходу, йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Російські масовані удари мають на меті підірвати моральний дух українців і Заходу», – наголошують аналітики ISW. Вони вважають, що Москва прагне таким чином змусити партнерів зменшити підтримку Києва.

Аналітики також підкреслили важливість продовження постачання Україні систем ППО, зокрема американських Patriot.

Такі дії Кремля, за оцінкою ISW, «не мають стратегічного воєнного ефекту», однак є частиною кампанії психологічного тиску, спрямованої на виснаження українського суспільства і союзників.

Також у звіті йдеться про те, що українські війська просунулися вперед на Покровському напрямку, а окупанти мали успіх біля Великого Бурлука та в напрямку Новопавлівки.

Росія щоденно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакує міста і села України.

Кремль заперечує, що російська армія завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі, убиває і калічить цивільних, руйнує лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації вказують на цілеспрямований характер ударів і кваліфікують їх як воєнні злочини РФ у повномасштабній війні проти України.



