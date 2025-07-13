Росія втратила за добу ще 1240 військових, три танки і близько 50 артсистем – Генштаб

Російська армія втратила близько 1240 військових протягом попередньої доби, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 13 липня.

За оцінкою командування, загальні втрати Росії за час повномасштабної війни сягнули 1 033 930 людей особового складу.

Генштаб також оновив дані про втрати російської техніки:

танків – 11 016 (+3 одиниці за минулу добу)

бойових броньованих машин – 22 983 (+3)

артилерійських систем – 30 243(+49)

РСЗВ – 1438 (+1)

засобів ППО – 1194 (+1)

літаків – 421

гелікоптерів – 340

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 45 511 (+263)

крилатих ракет – 3491 (+32)

кораблів/катерів – 28

підводних човнів – 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 54 923 (+101)

спеціальної техніки – 3929 (+2)

На початку липня російське видання Meduza повідомило, що Федеральна служба державної статистики Росії (Росстат) припинила звітувати про кількість смертей у Росії. Американський Інститут дослідження війни, аналізуючи цю новину, припустив, що цей крок є частиною зусиль Кремля із приховання втрат Росії від війни в Україні.

Раніше ISW оцінював, що Росстат приховує дані про населення, намагаючись приховати демографічні проблеми Росії, а виключення демографічних даних у звітах Росстату, ймовірно, також має на меті приховати високі показники втрат особового складу російських військових.



