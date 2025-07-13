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Новини | Події

Росія втратила за добу ще 1240 військових, три танки і близько 50 артсистем – Генштаб

За оцінкою командування, загальні втрати Росії за час повномасштабної війни сягнули 1 033 930 людей особового складу
За оцінкою командування, загальні втрати Росії за час повномасштабної війни сягнули 1 033 930 людей особового складу

Російська армія втратила близько 1240 військових протягом попередньої доби, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 13 липня.

За оцінкою командування, загальні втрати Росії за час повномасштабної війни сягнули 1 033 930 людей особового складу.

Генштаб також оновив дані про втрати російської техніки:

  • танків – 11 016 (+3 одиниці за минулу добу)
  • бойових броньованих машин – 22 983 (+3)
  • артилерійських систем – 30 243(+49)
  • РСЗВ – 1438 (+1)
  • засобів ППО – 1194 (+1)
  • літаків – 421
  • гелікоптерів – 340
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 45 511 (+263)
  • крилатих ракет – 3491 (+32)
  • кораблів/катерів – 28
  • підводних човнів – 1
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 54 923 (+101)
  • спеціальної техніки – 3929 (+2)

На початку липня російське видання Meduza повідомило, що Федеральна служба державної статистики Росії (Росстат) припинила звітувати про кількість смертей у Росії. Американський Інститут дослідження війни, аналізуючи цю новину, припустив, що цей крок є частиною зусиль Кремля із приховання втрат Росії від війни в Україні.

Раніше ISW оцінював, що Росстат приховує дані про населення, намагаючись приховати демографічні проблеми Росії, а виключення демографічних даних у звітах Росстату, ймовірно, також має на меті приховати високі показники втрат особового складу російських військових.


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