Генштаб ЗСУ: від початку доби на фронті було понад 150 боїв, третина – на Покровському напрямку

Від початку доби на фронті відбулося 151 бойове зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



За даними штабу, найбільше російських атак було на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 47 штурмових дій противника, ще чотири боєзіткнення тривають. Від початку цієї доби противник атакував у районах населених пунктів Попів Яр, Володимирівка, Разіне, Мирне, Новоекономічне, Миролюбівка, Шевченко, Звірове, Удачне, Горіхове, в напрямках населених пунктів Покровськ, Молодецьке, Філія та Олексіївка.



На Лиманському напрямку російські загарбники 23 рази атакували позиції Сил оборони у районах дев’яти населених пунктів. Шість боєзіткнень не вщухають дотепер.

Противник продовжує атакувати на Північно-Слобожанському, Південно-Слобожанському, Курському, Куп’янському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Новопавлівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Покровський напрямок на Донеччині залишається однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Протягом останнього року переважно там фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень.

Проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії у травні повідомляв, що Росія на Донбасі активізувала наступ одразу на кількох напрямках, прагнучи оточити Костянтинівку – важливий залізничний вузол й опорний пункт української оборони.

Американський Інститут вивчення війни у своєму звіті, оприлюдненому в ніч на 8 липня, припустив, що російські війська змінюють пріоритети наступу на Покровському напрямку після кількох тижнів невдалих спроб просуватися до Костянтинівки. За оціною ISW, командування РФ намагатиметься змусити українські війська відступити з Покровська і Мирнограда під загрозою оточення, перш ніж переорієнтуватися на Костянтинівський напрямок.