ОВА: війська РФ масовано атакували БпЛА Шосткинську громаду на Сумщині

Російські війська масовано атакували БпЛА Шосткинську громаду на Сумщині, повідомив голова обласної військової адмністрації Олег Григоров.
«Близько 22:00 ворог завдав масованого удару БпЛА по цивільній інфраструктурі Шосткинської громади. Унаслідок атаки загорілися нежитлові приміщення», – написав він у телеграмі.
Наслідки уточнюються.
Перед цим у соцмережах писали, що у Шостці було чутно 10-12 вибухів.
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
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