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Новини | Події

ОВА: війська РФ масовано атакували БпЛА Шосткинську громаду на Сумщині

Наслідки атаки уточнюються
Наслідки атаки уточнюються

Російські війська масовано атакували БпЛА Шосткинську громаду на Сумщині, повідомив голова обласної військової адмністрації Олег Григоров.

«Близько 22:00 ворог завдав масованого удару БпЛА по цивільній інфраструктурі Шосткинської громади. Унаслідок атаки загорілися нежитлові приміщення», – написав він у телеграмі.

Наслідки уточнюються.

Перед цим у соцмережах писали, що у Шостці було чутно 10-12 вибухів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


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