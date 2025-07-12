ОВА: війська РФ масовано атакували БпЛА Шосткинську громаду на Сумщині

Російські війська масовано атакували БпЛА Шосткинську громаду на Сумщині, повідомив голова обласної військової адмністрації Олег Григоров.

«Близько 22:00 ворог завдав масованого удару БпЛА по цивільній інфраструктурі Шосткинської громади. Унаслідок атаки загорілися нежитлові приміщення», – написав він у телеграмі.



Наслідки уточнюються.

Перед цим у соцмережах писали, що у Шостці було чутно 10-12 вибухів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



