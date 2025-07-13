ОВА: внаслідок російського обстрілу Херсона поранено двох людей

Унаслідок обстрілів Корабельного району Херсона у ніч проти 13 липня поранено двох людей, повідомляє обласна військова адміністрація (ОВА).

«Меддопомога знадобилась двом жителям Херсона, котрі вночі постраждали через російський обстріл Корабельного району. У 75-річної жінки та 44-річного чоловіка діагностували мінно-вибухові та черепно-мозкові травми й контузії», – йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, потерпілі перебувають у лікарні під наглядом медиків.

За минулу добу 12 липня і протягом поточної доби Росія атакувала Україну 60 ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів, йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ. Військові кажуть, що Росія атакувала із напрямків: Курськ, Міллерово (до 40 із них – «Шахеди»).

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.







