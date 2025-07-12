У Львові та Чернівцях зросла кількість постраждалих через атаку РФ – влада

Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки у Львові зросла до девʼяти людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький.

«Кількість постраждалих через нічну атаку у Львові зросла до 12. Девʼятьом людям медики допомогли на місцях, трьох – госпіталізували», – написав він у телеграмі.

Раніше було відомо про девʼятьох постраждалих.

Козицький також повідомив, що у різних населених пунктах Львівщини виявляють уламки російських безпілотників та крилатих ракет.

Голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк також повідомив про зростання числа постраждалих до 26, семеро з них зараз перебувають лікарнях: троє – у важкому стані. Раніше було відомо про двох загиблих і 14 постраждалих внаслідок атаки РФ.

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Вночі 12 липня російські війська масовано атакували Україну – від Харківщини та Сумщини до Львівщини та Буковини, повідомив президент Володимир Зеленський.

Сили РФ цієї ночі проти України застосували 597 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, а також 25 ракет. За даними Повітряних сил ЗСУ, українські військові збили 319 «Шахедів» і 25 крилатих ракет Х-101.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



