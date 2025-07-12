ОВА: кількість постраждалих внаслідок нічної атаки у Львові зросла до девʼяти

Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки у Львові зросла до девʼяти людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький.

«Двох людей госпіталізували. Всі інші отримали допомогу на місцях», – уточнив голова ОВА.

У ніч проти 12 липня російські дрони масовано атакували Львів, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. За його словами, вранці, 12 липня, на вулиці Митрополита Андрея у Львові російський безпілотник-камікадзе влучив у двоповерховий житловий будинок.

Раніше було відомо про 6 постраждалих.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



