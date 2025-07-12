Росія атакувала Львів дронами: четверо постраждалих, є руйнування – влада

У ніч проти 12 липня російські дрони масовано атакували Львів, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За його словами, вранці, 12 липня, на вулиці Митрополита Андрея у Львові російський безпілотник-камікадзе влучив у двоповерховий житловий будинок.

«Унаслідок атаки нижній під’їзд будинку зазнав значних пошкоджень – із вибитими вікнами, зруйнованими стінами та уламками конструкцій. У будинку стався витік газу й води, хоча на щастя пожежі вдалося уникнути», – зазначив голова ОВА.

Мер Львова Андрій Садовий зазначив, що зафіксовано влучання дронів на вулицях Митрополита Андрея та Олени Степанівни.

«У Залізничному районі горіла покрівля нежитлової будівлі. Площа займання – близько 200 м². Пошкоджено кілька будинків, зокрема житлових, дитячий садочок, вибито багато вікон, пошкоджено десятки автомобілів. Також обірвано контактну мережу. Через це зранку не курсуватимуть тролейбуси №22, 30 та 32», – написав Садовий.

Згодом Козицький уточнив, що внаслідок нічної атаки 12 липня постраждало четверо людей.

«Після нічної атаки ворога у Львові на різних вулицях до медиків звернулися четверо людей. Трьом надали допомогу на місці. Одного чоловіка госпіталізували», – повідомив він.

За словами голови ОВА, у Львові пошкоджено житлові будинки на вулиці Митрополита Андрія та на вулиці Олени Степанівни.

«Є часткове руйнування фасаду, вибиті вікна та двері. Пожежі немає. Також у місті пошкоджено два промислові об’єкти. Там сталося загоряння. Щоб подолати наслідки, залучали пожежників», – додав він.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



