На Херсонщині війська РФ скинули вибухівку з дрона на комбайн, постраждав чоловік – ОВА

Російські військові 11 липня скинули вибухівку з дрона на комбайн у полі поблизу Миролюбівки Білозерської громади на Херсонщині, повідомила обласна військова адміністрація.

За повідомленням, внаслідок атаки постраждав 56-річний чоловік.

«Він дістав вибухову травму й уламкове поранення ноги. Потерпілого доправили до лікарні, де йому надають всю необхідну допомогу», – йдеться в повідомленні.

Наприкінці червня Моніторингова місія ООН із прав людини в Україні заявила, що цивільні люди у прифронтових районах України потерпають внаслідок атак безпілотників малого радіусу дії, здійснених російськими військовими, а велика кількість таких атак погіршила й без того критичну гуманітарну ситуацію вздовж лінії фронту.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.