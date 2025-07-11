На Дніпропетровщині внаслідок ударів РФ поранені три людини – ОВА

У Нікопольському і Синельниківському районах внаслідок російських ударів 11 липня постраждали троє людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«На Нікопольщину агресор спрямовував FPV-дрони, атакував артилерією. Гучно було у Нікополі, Мирівській, Покровській, Марганецькій громадах. Постраждали двоє чоловіків. Їх госпіталізували. Один із поранених – у важкому стані», – написав Лисак у телеграмі.

За його словами, на Нікопольщині пошкоджені інфраструктура, дві багатоповерхівки, приватний будинок, господарська споруда, аптека, кафе й мікроавтобус, «зачепило» газогін і лінію електропередач, виникла пожежа.

«За уточненою інформацією, вранці безпілотниками російська армія вдарила по Синельниківщині. А саме Петропавлівській і Межівській громадах. Травми отримав 58-річний чоловік. Він в лікарні у стані середньої тяжкості. Понівечені авто», – додав Лисак.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.