Козицький: кількість постраждалих через атаку по Львову зросла до шести, серед них – 11-річний хлопчик

У Львові зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки дронами, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«Кількість людей, які звернулися до медиків після нічної атаки по Львову, зросла до шести. Серед них – 11-річний хлопчик. Пʼятьом, зокрема дитині, надали допомогу на місці. Одного чоловіка госпіталізували», – зазначив місцевий чиновник.

У ніч проти 12 липня російські дрони масовано атакували Львів, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За його словами, вранці, 12 липня, на вулиці Митрополита Андрея у Львові російський безпілотник-камікадзе влучив у двоповерховий житловий будинок.

«Унаслідок атаки нижній під’їзд будинку зазнав значних пошкоджень – із вибитими вікнами, зруйнованими стінами та уламками конструкцій. У будинку стався витік газу й води, хоча на щастя пожежі вдалося уникнути», – зазначив голова ОВА.

Раніше було відомо про 4 постраждалих.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



