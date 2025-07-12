Козицький: кількість постраждалих через атаку по Львову зросла до шести, серед них – 11-річний хлопчик

У Львові зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки дронами, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
«Кількість людей, які звернулися до медиків після нічної атаки по Львову, зросла до шести. Серед них – 11-річний хлопчик. Пʼятьом, зокрема дитині, надали допомогу на місці. Одного чоловіка госпіталізували», – зазначив місцевий чиновник.
У ніч проти 12 липня російські дрони масовано атакували Львів, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
За його словами, вранці, 12 липня, на вулиці Митрополита Андрея у Львові російський безпілотник-камікадзе влучив у двоповерховий житловий будинок.
«Унаслідок атаки нижній під’їзд будинку зазнав значних пошкоджень – із вибитими вікнами, зруйнованими стінами та уламками конструкцій. У будинку стався витік газу й води, хоча на щастя пожежі вдалося уникнути», – зазначив голова ОВА.
Раніше було відомо про 4 постраждалих.
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
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