ОВА: у Чернівцях внаслідок удару «Шахедами» загинуло дві людини, понад 10 поранених

Вранці 12 липня Росія атакувала Чернівці чотирма «Шахедами» і ракетою, розповів голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.

«На превеликий жаль, від падіння уламків ворожих обʼєктів у Чернівцях загинули дві людини – 26-річна дівчина та 43-річний чоловік. Ще 4 особи – важкопоранені. За їх життя зараз борються наші лікарі. Одна жінка в дуже важкому стані. 10 людей отримали легкі тілесні ушкодження. Їм надана медична допомога на місці», – зазначив місцевий чиновник.

За даними Запаранюка, у Чернівцях пошкоджено декілька житлових будинків, магазинів, адміністративних будівель та автомобілів.

Крім того, за інформацією голови ОВА, внаслідок влучання російського дрона у Сторожинецькій громаді пошкоджено житловий будинок та автомобіль.

Росія щоденно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакує міста і села України.

Кремль заперечує, що російська армія завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі, убиває і калічить цивільних, руйнує лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації вказують на цілеспрямований характер ударів і кваліфікують їх як воєнні злочини РФ у повномасштабній війні проти України.



