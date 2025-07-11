Через ранковий російський обстріл медзакладу на Херсонщині загинула людина – ОВА

На Херсонщині у Білозерці через ранковий російський обстріл закладу охорони здоровʼя загинула людина, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Під завалами виявили тіло вбитої жінки, особу якої нині встановлюють відповідні служби», – написав він у телеграмі.

Прокудін додав, що також через цей російський удар поранень зазнали пацієнт та двоє працівників медзакладу.

За даними МОЗ, станом на 1 липня 2025 року підтверджено пошкодження або повне руйнування 2 384 об’єкти у складі 781 закладу охорони здоров’я, з них – 2 076 об’єктів зазнали часткових пошкоджень, ще 308 об’єктів зруйновані повністю. Найбільших втрат зазнали Харківська, Донецька, Дніпропетровська, Київська та Херсонська області.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.