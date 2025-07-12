У ніч на 12 липня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на міста України. У Чернівцях відомо про двох загиблих і 14 постраждалих внаслідок атаки РФ. За даними голови Чернівецької ОВА Руслана Запаранюка, у місті пошкоджено декілька житлових будинків, магазинів, адміністративних будівель та автомобілів.

У Львові 9 людей отримали поранення, серед них – 11-річний хлопчик. Внаслідок обстрілу пошкоджені будинки на вулиці Митрополита Андрея та Олени Степанівни та два промислових обʼєкти.