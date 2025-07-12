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Чергова масована атака РФ: наслідки обстрілу в Чернівцях та Львові (фотосвідчення)

У ніч на 12 липня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на міста України. У Чернівцях відомо про двох загиблих і 14 постраждалих внаслідок атаки РФ. За даними голови Чернівецької ОВА Руслана Запаранюка, у місті пошкоджено декілька житлових будинків, магазинів, адміністративних будівель та автомобілів.

У Львові 9 людей отримали поранення, серед них – 11-річний хлопчик. Внаслідок обстрілу пошкоджені будинки на вулиці Митрополита Андрея та Олени Степанівни та два промислових обʼєкти.

Тіло загиблої людини внаслідок російської атаки на Чернівці. Відомо про 2 загиблих та 14 поранених у місті
1 Тіло загиблої людини внаслідок російської атаки на Чернівці. Відомо про 2 загиблих та 14 поранених у місті
Пошкоджений вибухом багатоквартирний будинок у Чернівцях. У місті 13 липня оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки, повідомив міський голова Роман Клічук
2 Пошкоджений вибухом багатоквартирний будинок у Чернівцях. У місті 13 липня оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки, повідомив міський голова Роман Клічук
Пожежа після російської атаки дронами на Львів
3 Пожежа після російської атаки дронами на Львів
Пошкоджений будинок у Львові внаслідок російської атаки на місто
4 Пошкоджений будинок у Львові внаслідок російської атаки на місто
Робота рятувальників на місці удару під час російської атаки на Львів
5 Робота рятувальників на місці удару під час російської атаки на Львів
Зруйнований будинок у Львові внаслідок атаки РФ
6 Зруйнований будинок у Львові внаслідок атаки РФ
Мешканець пошкодженого будинку у Львові, прибирає уламки скла розбитого вікна через атаку РФ
7 Мешканець пошкодженого будинку у Львові, прибирає уламки скла розбитого вікна через атаку РФ
Місцева жителька з дитиною та собакою після російської атаки на Львів
8 Місцева жителька з дитиною та собакою після російської атаки на Львів
Місцевий мешканець оглядає згорілі автомобілі та пошкоджений будинок на місці російської атаки дронами на Львів
9 Місцевий мешканець оглядає згорілі автомобілі та пошкоджений будинок на місці російської атаки дронами на Львів
Небо над Львовом затягнуте димом через пожежі, які виникли внаслідок російської атаки.Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, вбиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення. Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер
10 Небо над Львовом затягнуте димом через пожежі, які виникли внаслідок російської атаки.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, вбиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення. Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер

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