Генштаб ЗСУ: за добу Росія втратила ще 1070 військових, два танки і понад 30 артсистем

Російська армія втратила близько 1070 військових протягом попередньої доби, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 12 липня.
За оцінкою командування, загальні втрати Росії за час повномасштабної війни сягнули 1 032 690 людей особового складу.
Генштаб також оновив дані про втрати російської техніки:
- танків – 11 013 (+2 одиниці за минулу добу)
- бойових броньованих машин – 22 980 (+1)понад
- артилерійських систем – 30 194 (+31)
- РСЗВ – 1437
- засобів ППО – 1193
- літаків – 421
- вертольотів – 340
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 45 248 (+245)
- крилатих ракет – 3459 (+0)
- кораблів/катерів – 28
- підводних човнів – 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 54 822 (+90)
- спеціальної техніки – 3929
На початку липня російське видання Meduza повідомило, що Федеральна служба державної статистики Росії (Росстат) припинила звітувати про кількість смертей у Росії. Американський Інститут дослідження війни, аналізуючи цю новину, припустив, що цей крок є частиною зусиль Кремля із приховання втрат Росії від війни в Україні.
Раніше ISW оцінював, що Росстат приховує дані про населення, намагаючись приховати демографічні проблеми Росії, а виключення демографічних даних у звітах Росстату, ймовірно, також має на меті приховати високі показники втрат особового складу російських військових.
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