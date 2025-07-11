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Генштаб: понад половина всіх зіткнень на фронті від початку доби була на двох напрямках

Українські військові на Донеччині, червень 2025 року
Українські військові на Донеччині, червень 2025 року

На фронті від початку доби відбулося 145 бойових зіткнень, понад половина з них – на двох напрямках: Покровському і Лиманському, повідомив станом на 22:00 11 липня Генштаб ЗСУ.

«На Покровському напрямку ворог здійснив 45 спроб потіснити наші підрозділи. Найбільша активність спостерігається в районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Новосергіївка, Удачне, Муравка, Новоукраїнка, Дачне, Котлине, Горіхове, Олексіївка, Малинівка, Лисівка, Шевченко і в напрямку Покровська, Сергіївки й Родинського. Тривають три боєзіткнення. Авіація агресора завдала ударів КАБами по районах населених пунктів Володимирівка, Родинське, Новоолександрівка, Новопавлівка, Суворове і Покровськ», – йдеться в повідомленні.

На Лиманському напрямку, за даними командування ЗСУ, російські війська 32 рази штурмували позиції українських сил.

Крім того, бойові дії зафіксували на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Новопавлівському, Оріхівському, Придніпровському напрямках.

«Противник завдав 57 авіаційних ударів, скинув 82 КАБ, здійснив 1178 ударів дронами-камікадзе і 3972 обстріли позицій наших військ», – йдеться в повідомленні.

Проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії у травні повідомляв, що Росія на Донбасі активізувала наступ одразу на кількох напрямках, прагнучи оточити Костянтинівку – важливий залізничний вузол й опорний пункт української оборони.

Американський Інститут вивчення війни у своєму звіті, оприлюдненому в ніч на 8 липня, припустив, що російські війська змінюють пріоритети наступу на Покровському напрямку після кількох тижнів невдалих спроб просуватися до Костянтинівки. За оціною ISW, командування РФ намагатиметься змусити українські війська відступити з Покровська і Мирнограда під загрозою оточення, перш ніж переорієнтуватися на Костянтинівський напрямок.

Покровський напрямок на Донеччині залишається однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Протягом останнього року переважно там фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень.

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