Генштаб: понад половина всіх зіткнень на фронті від початку доби була на двох напрямках

На фронті від початку доби відбулося 145 бойових зіткнень, понад половина з них – на двох напрямках: Покровському і Лиманському, повідомив станом на 22:00 11 липня Генштаб ЗСУ.

«На Покровському напрямку ворог здійснив 45 спроб потіснити наші підрозділи. Найбільша активність спостерігається в районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Новосергіївка, Удачне, Муравка, Новоукраїнка, Дачне, Котлине, Горіхове, Олексіївка, Малинівка, Лисівка, Шевченко і в напрямку Покровська, Сергіївки й Родинського. Тривають три боєзіткнення. Авіація агресора завдала ударів КАБами по районах населених пунктів Володимирівка, Родинське, Новоолександрівка, Новопавлівка, Суворове і Покровськ», – йдеться в повідомленні.

На Лиманському напрямку, за даними командування ЗСУ, російські війська 32 рази штурмували позиції українських сил.

Крім того, бойові дії зафіксували на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Новопавлівському, Оріхівському, Придніпровському напрямках.

«Противник завдав 57 авіаційних ударів, скинув 82 КАБ, здійснив 1178 ударів дронами-камікадзе і 3972 обстріли позицій наших військ», – йдеться в повідомленні.

Проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії у травні повідомляв, що Росія на Донбасі активізувала наступ одразу на кількох напрямках, прагнучи оточити Костянтинівку – важливий залізничний вузол й опорний пункт української оборони.

Американський Інститут вивчення війни у своєму звіті, оприлюдненому в ніч на 8 липня, припустив, що російські війська змінюють пріоритети наступу на Покровському напрямку після кількох тижнів невдалих спроб просуватися до Костянтинівки. За оціною ISW, командування РФ намагатиметься змусити українські війська відступити з Покровська і Мирнограда під загрозою оточення, перш ніж переорієнтуватися на Костянтинівський напрямок.

Покровський напрямок на Донеччині залишається однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Протягом останнього року переважно там фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень.