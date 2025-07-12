Армія РФ вранці обстріляла Харків: є влучання в об’єкти критичної інфраструктури, троє поранених – Терехов

Вранці 12 липня російські військові десять разів атакували Харків дронами, повідомив мер міста Ігор Терехов у телеграмі.

«Основний удар прийняло на себе вже кілька років непрацююче підприємство. Було зафіксовано загоряння кількох складських будівель», – повідомив голова ОВА.

За його даними, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури, спочатку було відомо про двох поранених людей.

Згодом Терехов уточнив, що кількість постраждалих внаслідок обстрілів РФ зросла до трьох.

У ніч на 12 липня російські війська атакували Україну дронами-камікадзе та крилатими ракетами. Чернівці, Львів та Луцьк стали епіцентрами удару. Сили протиповітряної оборони збили 319 російських безпілотників типу Shahed і 25 крилатих ракет Х-101, йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



