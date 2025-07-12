Вночі збили сили ППО збили 319 російських дронів і 25 ракет – ЗСУ

У ніч проти 12 липня Сили протиповітряної оборони збили 319 російських безпілотників типу Shahed і 25 крилатих ракет Х-101, йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, сили РФ атакували Україну 623 засобами повітряного нападу:

597 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллєрово (339 – дрони типу «Shahed»);

26 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської області.

У ЗСУ уточнили, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10:00 суботи, 12 липня, ППО збила 344 засоби повітряного нападу:

319 БПЛА типу «Shahed»;

25 крилатих ракет Х-101.

«Крім того, 258 дронів-імітаторів локаційно втрачені/подавлені РЕБ», – уточнили у Повітряних силах ЗСУ.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.