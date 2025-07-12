«Потрібні жорсткі вторинні санкції»: Зеленський відреагував на масовану атаку РФ по Україні

У ніч проти 12 липня Росія била по Україні від Харківщини та Сумщини до Львівщини та Буковини, зазначив президент Володимир Зеленський, реагуючи на новий масований обстріл.



«На жаль, були влучання по цивільній інфраструктурі, у тому числі в житлові будинки. Станом на зараз відомо про 2 загиблих людей у Чернівцях. Мої співчуття рідним та близьким. Ще близько 20 поранених людей унаслідок обстрілу отримують усю необхідну допомогу», – повідомив український лідер.

Зеленський наголосив, що темп повітряних ударів Росії вимагає «швидких рішень», і його можна збити санкціями вже зараз.

«Потрібні жорсткі вторинні санкції проти всіх, хто допомагає «русскім» виробляти дрони та заробляти на нафті. Потрібно більше ППО й інвестицій у дрони-перехоплювачі, які вже показують хороші результати. Зупинити війну можна лише силою. Ми очікуємо від партнерів не просто сигналів, а дій, що врятують життя», – підсумував президент.

У ніч на 12 липня російські війська атакували Україну дронами-камікадзе та крилатими ракетами. Чернівці, Львів та Луцьк стали епіцентрами удару. Сили протиповітряної оборони збили 319 російських безпілотників типу Shahed і 25 крилатих ракет Х-101, йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.