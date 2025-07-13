Армія РФ атакувала Україну 60 дронами, з них 40 знешкоджено – Повітряні сили

За минулу добу 12 липня і протягом поточної доби Росія атакувала Україну 60 ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів, йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Військові кажуть, що Росія атакувала із напрямків: Курськ, Міллерово (до 40 із них – «Шахеди»).



«Протягом дня ворог атакував ударними БпЛА тилові регіони (понад 20 «Шахедів»), вночі – прифронтові території Донецької, Сумської та Дніпропетровської областей. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України», – кажуть у Повітряних силах ЗСУ.



За попередніми даними, станом на 9 годину ранку 13 липня, протиповітряною обороною збито 20 російьских БпЛА типу «Shahed» (безпілотників інших типів) на півночі, сході, заході та в центрі України, зазначили у відомстві.





«20 дронів-імітаторів – локаційно втрачені/подавлені РЕБ. Зафіксовано влучання 20 БпЛА у 5 локаціях», – підсумували у ЗСУ.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



