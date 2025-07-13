Зеленський розповів, скільки дронів і ракет Росія запустила по Україні за тиждень

За тиждень Росія запустила по Україні більш ніж 1800 дронів, понад 1200 керованих авіабомб і 83 ракети різних типів, повідомив президент Володимир Зеленський.

«Росіяни посилюють терор проти міст і громад, щоб усе більше залякувати наших людей», – наголосив Зеленський.

Водночас за його словами, попри плани Москви є «хороші результати» роботи сил ППО.

«Особливо добре показують себе дрони-перехоплювачі – вже сотні збиттів російсько-іранських «Шахедів» за цей тиждень. І кожна зустріч із партнерами на цьому тижні була про масштабування цієї технології. Дякую кожному, хто готовий інвестувати в захист життя, дякую нашим воїнам, які бережуть українське небо. «Шахеди» – один із російських способів затягувати війну. Маємо нейтралізувати цю загрозу, щоб швидше запрацювала дипломатія. Сподіваємося на виконання всіх домовленостей, що посилять наш захист. Розраховуємо на сильні рішення США, Європи, «сімки» та всіх партнерів», – підсумував президент.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.