Кремль «активно розширює» пропагандистську мережу в Африці – ГУР

Росія масштабує пропагандистську мережу в Африці, повідомив представник Головного управління розвідки (ГУР) МО України Андрій Юсов.

За його словами, просування кремлівських наративів активно використовуються ресурси державних ЗМІ – зокрема, агентства ТАСС і телеканалу RT.

Юсов зазначив, що наразі мовлення російських пропагандистських медіа ведеться у понад 40 країнах Африки шістьма мовами. З червня 2025 року розпочато переклад контенту португальською для ринків Мозамбіку та Анголи. До кінця року планується запуск мовлення амхарською для аудиторії в Ефіопії, уточнив він.

«Російська пропаганда – це загроза глобального рівня, котра працює для однієї мети – територіальної, ресурсної та культурної експансії агресора», – зазначив Юсов.

У ГУР звернули увагу, що присутність RT на континенті зростає – лише за два роки кількість африканських телеканалів-партнерів збільшилася з 30 до 60.

«Свої мережі в Африці також активно розбудовує агентство ТАСС. У планах – відкриття кореспондентських бюро в Ефіопії, Сенегалі, Алжирі, ДР Конго та інших африканських країнах. Підбір персоналу для цих структур відбувається під контролем ФСБ РФ», – підсумував Юсов.

Влада РФ наразі публічно дану інформацію не коментувала. Радіо Свобода не має можливості перевірити ці дані з незалежних джерел.

Раніше в ISW повідомляли, що Росія посилює взаємодію з військовими режимами країн африканського Сахелю.

«Росія зміцнює свої стратегічні зв’язки з хунтами Альянсу сахельських держав (AES), концентруючи зусилля для посилення російського впливу в Африці», – заявляють аналітики.

Інститут вказує на саміт AES, який відбувся в Москві 3 квітня – на ньому, зокрема, Росія, Малі, Нігер і Буркіна-Фасо домовилися «встановити стратегічне партнерство та посилити нещодавно створені спільні збройні сили AES». Це робить Росію першою країною, яка визнала тристоронні об’єднані сили, утворені 6 липня 2024 року.

У Малі в липні 2024 року загинули десятки найманців ПВК «Вагнер», які разом із малійськими військовослужбовцями потрапили в засідку, організовану туарегами – етнічною групою, яка населяє район Сахари. Джерело Російської служби Бі-Бі-Сі, яке раніше служило в російському угрупованні, говорило, що тоді загинули щонайменше 82 найманці, і це були найбільші втрати «вагнерівців» за час їхньої присутності в Африці.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов згодом підтвердив повідомлення про причетність Києва до вбивства російських найманців у Малі. Він повідомив, що Україна передала місцевим повстанцям «усю необхідну інформацію, яка дозволила провести успішну операцію». Після цього влада Малі та Нігеру заявила про розрив дипломатичних відносин з Україною, звинувативши Київ у підтримці терористичних груп.