На Запоріжжі під завалами зруйнованого внаслідок обстрілу РФ будинку виявили тіло жінки – Федоров

На Запоріжжі під завалами зруйнованого внаслідок російських обстрілів будинку знайшли тіло жінки, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

«Тіло 77-річної жінки, яка загинула внаслідок ворожої атаки, виявили сьогодні в Оріхівській громаді». - йдеться у повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.