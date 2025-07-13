Росія атакувала Самар: пошкоджені школа і багатоквартирні будинки – Лисак

У неділю, 13 липня, сили РФ атакували місто Самар на Дніпропетровщині, йдеться у повідомленні голови ОВА Сергія Лисака.

«Неспокійною видалася неділя для міста Самар. Через ворожі удари там понівечені школа та багатоквартирні будинки. В них потрощені вікна. Скільки їх – з’ясовують фахівці», – зазначив голова ОВА.

За даними Лисака, на місці російського удару перебувають представники місцевої влади, надзвичайники, поліціянти, комунальники.

«Поруч з людьми й благодійники. Вони видають мешканцям будівельні матеріали, щоб бодай тимчасово закрити побите», – зазначив він.

За даними українських медіа, Росія вдарила «Шахедами» по будівлі ТЦК у Самарі на Дніпропетровщині, є начебто загиблі та поранені. Офіційно влада наразі дану інформацію не коментувала.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.