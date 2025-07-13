ОВА: житель Сумщини загинув через удар російського дрона

Двоє цивільних потрапили під російський удар у Сумській громаді, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров 13 липня.

Він уточнив, що обстріл стався близько 15:40 на території Стецьківського старостату:

«Двоє братів їхали мотоблоком у напрямку Хотінської громади, коли їх атакував ворожий дрон. Загинув 57-річний чоловік».

Брат загиблого зазнав поранення, йому надається медична допомога, додає Григоров.

Голова області закликав жителів Сумщини мінімізувати переміщення в напрямку прикордоння, «адже ворог там системно атакує цивільний транспорт».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.





