«Гради», артилерія та БпЛА: Влада Дніпропетровщини повідомила про атаки РФ, є загиблі та поранені

Через російські атаки на Дніпропетровщині загинули три людини, ще четверо – постраждалих, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



За його словами, російська армія обстріляла з реактивної системи залпового вогню «Град», артилерії та атакувала безпілотниками Нікопольщину – загинула жінка, троє людей постраждали.



«Пошкоджені багатоповерхівка і 17 приватних будинків, 12 господарських споруд, автівки. Понівечені інфраструктура, промислове підприємство. Зачепило лінії електропередач і газогони. Сталося кілька пожеж», – написав він у телеграмі.



Також на Синельниківщині через удари РФ загинули дві людини, є постраждалий, додав Лисак. За його словами, противник застосовував КАБи та БпЛА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



