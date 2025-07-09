Війська РФ знову обстріляли залізничний вокзал у Херсоні – «Укрзалізниця»

Російські війська знову обстріляли залізничний вокзал у Херсоні, повідомляє у телеграмі пресслужба компанії «Укрзалізниця».
«Росіяни вкотре обстріляли вокзал станції Херсон, пошкоджено будівлю багажного відділення, вибито вікна. На момент обстрілу в укритті вокзалу перебувало 8 людей, потерпілих серед них немає», – йдеться у повідомленні.
За даними компанії, усі поїзди в регіоні курсують за розкладом.
Залізнична інфраструктура Херсона через російські обстріли зазнає пошкоджень не вперше. Востаннє про це повідомлялось у травні.
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
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