Війська РФ знову обстріляли залізничний вокзал у Херсоні – «Укрзалізниця»

Російські війська знову обстріляли залізничний вокзал у Херсоні, повідомляє у телеграмі пресслужба компанії «Укрзалізниця».

«Росіяни вкотре обстріляли вокзал станції Херсон, пошкоджено будівлю багажного відділення, вибито вікна. На момент обстрілу в укритті вокзалу перебувало 8 людей, потерпілих серед них немає», – йдеться у повідомленні.

За даними компанії, усі поїзди в регіоні курсують за розкладом.

Залізнична інфраструктура Херсона через російські обстріли зазнає пошкоджень не вперше. Востаннє про це повідомлялось у травні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



