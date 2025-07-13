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Новини | Суспільство

Григоров: через російський обстріл поранені двоє жителів Конотопського району

Ілюстраційне фото. Наслідки попередніх російських обстрілів на Сумщині
Ілюстраційне фото. Наслідки попередніх російських обстрілів на Сумщині

Російська армія атакувала житловий сектор села Бунякине в Конотопському районі Сумщини, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров 13 липня.

За попередніми даними, російські війська вдарили по селу в Новослобідській громаді чотирма дронами.

«63-річного та 71-річного постраждалих госпіталізували, надано медичну допомогу. Стан обох – стабільний», – заявив голова області.

Григоров зазначив, що село Бунякине підлягає обов’язковій евакуації. Більшість населення звідти евакуювалася, а ті, хто залишився, написали заяви про відмову.


«Закликаю мешканців населених пунктів, де оголошена обов’язкова евакуація, не ризикувати життям і здоров’ям. Залишаючись у селах, які системно атакує ворог, ви наражаєте себе та близьких на небезпеку», – додав він.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


Евакуація з прикордоння Сумщини: люди вимушені полишати свої домівки через наступ РФ
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Евакуація з прикордоння Сумщини: люди вимушені полишати свої домівки через наступ РФ

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