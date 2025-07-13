Григоров: через російський обстріл поранені двоє жителів Конотопського району

Російська армія атакувала житловий сектор села Бунякине в Конотопському районі Сумщини, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров 13 липня.

За попередніми даними, російські війська вдарили по селу в Новослобідській громаді чотирма дронами.

«63-річного та 71-річного постраждалих госпіталізували, надано медичну допомогу. Стан обох – стабільний», – заявив голова області.

Григоров зазначив, що село Бунякине підлягає обов’язковій евакуації. Більшість населення звідти евакуювалася, а ті, хто залишився, написали заяви про відмову.





«Закликаю мешканців населених пунктів, де оголошена обов’язкова евакуація, не ризикувати життям і здоров’ям. Залишаючись у селах, які системно атакує ворог, ви наражаєте себе та близьких на небезпеку», – додав він.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.





