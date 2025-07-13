Малюк заявив про ліквідацію кілерів, які вбили полковника Служби безпеки у Києві

Під час проведення спецоперації співробітники СБУ ліквідували агентів російських спецслужб, які за завданням ФСБ РФ здійснили убивство полковника СБУ Івана Воронича в Києві, йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

Відомо, що спецоперацією з пошуку вбивць полковника особисто керував голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк.

«Агентурно-бойовоа група ФСБ РФ була завчасно маршрутована в Україну і три дні тому вчинила вбивство співробітника СБУ, нашого побратима полковника Івана Воронича. За результатами проведення негласних розшукових, активно-контррозвідувальних заходів вороже лігво було виявлено. Під час затримання вони почали чинити опір, був вогневий контакт, тож негідники ліквідовані. Хочу нагадати, що єдина перспектива ворога на території України – це смерть!» – зазначив Малюк.

За даними слідства, вбивство полковника СБУ здійснили двоє осіб – чоловік і жінка.

«Їхній куратор наказав їм слідкувати за співробітником СБУ, встановити його графік дня та маршрути пересування. Згодом рашист передав кілерам координати схрону, де знаходився пістолет з глушником. Здійснивши убивство полковника Служби безпеки, кілери намагалися «залягти на дно». Але співробітники СБУ та Нацполіції встановили їхнє місцеперебування на Київщині. Сьогодні зранку було проведено спецоперацію, під час якої члени агентурно-бойової групи ФСБ РФ стали чинити опір, тож вони були ліквідовані», – підсумували в СБУ.

Раніше Національна поліція повідомила про стрілянину в Голосіївському районі Києва. На місці події правоохоронці виявили тіло чоловіка із вогнепальним пораненням.

Згодом Cлужба безпеки України підтвердила загибель свого співробітника у Києві. Як повідомили Радіо Свобода у пресслужбі СБУ, за фактом убивства співробітника СБУ в Голосіївському районі міста Києва відкрите кримінальне провадження.