Стрілянина в Києві: поліція повідомляє про загиблого

Національна поліція встановлює обставини стрілянини в Голосіївському районі Києва, заявила пресслужба столиці вранці 10 липня.

«Прибувши за викликом, правоохоронці виявили тіло чоловіка із вогнепальним пораненням», – йдеться в повідомленні.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, співробітники карного розшуку, кінологи та інші служби, додають у відомстві. Обставини події встановлюються.

Вранці 8 липня Нацполіція заявила, що розслідує вбивство в Деснянському районі Києва: невідомий підійшов до припаркованого автомобіля й вистрелив у чоловіка, який перебував усередині, після чого втік.