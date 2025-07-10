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Нова масована атака на Київ: емоції людей з місць ударів та наслідки (відео)

Нова масована атака на Київ: емоції людей з місць ударів та наслідки (відео)
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Нова масована атака на Київ: емоції людей з місць ударів та наслідки (відео)

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Двоє загиблих та щонайменше 14 постраждалих у Києві внаслідок нічної ракетно-дронової атаки російської армії. Про це повідомляє міська влада. Через падіння уламків та влучання зафіксовано кілька займань у багатоповерхівках, зокрема, у Шевченківському районі. Пошкоджена також нежитлова забудова та автомобілі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

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