Російські обстріли: Лисак повідомив про загиблого в Нікопольському районі

Внаслідок російської атаки загинув цивільний у Покровській громаді Нікопольського району, заявив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак 10 липня.

Він уточнив, що 67-річний чоловік потрапив під удар російського FPV-дрона:

«У вкрай важкому стані пораненого доправили до лікарні. Втім, на жаль, врятувати його не вдалося».

Голова Дніпропетровщини вранці 10 липня повідомив, що сили протиповітряної оборони збили п’ять російських дронів над областю.

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Зокрема, він уточнив, що внаслідок російського удару КАБом по Межівській громаді Синельниківського району вчора увечері, постраждали двоє людей: 43-річний чоловік і 40-річна жінка.

Росія щоденно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакує міста і села України.

Кремль заперечує, що російська армія завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі, убиває і калічить цивільних, руйнує лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації вказують на цілеспрямований характер ударів і кваліфікують їх як воєнні злочини РФ у повномасштабній війні проти України.