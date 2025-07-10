Влада Херсона повідомляє про поранених через російські обстріли від початку доби

Російські війська обстрілюють Херсонську громаду від початку доби 10 липня, повідомляє міська військова адміністрація.

За останнім повідомленням, співробітники поліції доставили до лікарні 46-річного чоловіка в тяжкому стані. Він потрапив під удар російського дрона в Дніпровському районі.

«У потерпілого – мінно-вибухова травма, уламкові поранення ніг, травматична ампутація правої гомілки на рівні верхньої треті», – повідомляє міська адміністрація.

Також у Дніпровському районі обласного центру 69-річна жінка зазнала мінно-вибухової травми та уламкових поранень ніг. Співробітники поліції доставили її до лікарні.

Близько 10:00 в цьому ж районі російський безпілотник скинув вибухівку на 27-річного чоловіка та 76-річну жінку:

«Внаслідок атаки обидва отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Постраждалий чоловік – у важкому стані. Його госпіталізовано до хірургії, де медики надають необхідну допомогу. Поранена жінка також доставлена до лікарні. Проводиться дообстеження».





Раніше МВА повідомляла про поранення ще двох херсонців у Дніпровському районі. Один із них, 74-річний чоловік, має мінно-вибухову травму, поранення тулуба та обох ніг і перебуває в тяжкому стані.

Після опівночі 10 липня від атаки російського дрона в Дніпровському районі постраждали двоє людей – 63-річна жінка та чоловік 41 року, їх госпіталізували.

МВА також уточнює дані про російський обстріл напередодні увечері: в Дніпровському районі постраждали четверо людей, трьох із них доправили до лікарні, ще один лікуватиметься амбулаторно.

За даними голови області Олександра Прокудіна, напередодні внаслідок російської агресії на Херсонщині загинула дитина, ще 14 людей зазнали поранень.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



