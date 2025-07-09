У Херсоні зранку через удари дронів поранені двоє чоловіків – ОВА

Зранку 9 липня в Херсоні через атаки російських дронів постраждали двоє жителів обласного центру, повідомляє ОВА.

«73-річний чоловік дістав вибухову травму, уламкові поранення обличчя, черева, ноги та руки. У 47-річного херсонця діагностували вибухову травму, уламкові поранення голови та руки. Потерпілі в лікарні. Медики проводять обстеження і надають їм меддопомогу», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.