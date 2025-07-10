До 19 зросло число постраждалих унаслідок удару РФ у Києві – влада

Число постраждалих унаслідок нічного російського удару по Києву зросло до 19, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

«Стало відомо про ще трьох постраждалих від нічної атаки ворога. Серед них неповнолітня дівчина 2008 року народження», – вказав чиновник.

Раніше йшлося по 16 постраждалих і двох загиблих.

Міський голова Віталій Кличко станом на 3:25 у четвер повідомляв про наслідки в п’яти районах:

Шевченківський район – пожежа на верхньому поверсі житлового будинку та за ще однією адресою, у кількох місцях зафіксоване падіння уламків;

Дарницький район – внаслідок падіння уламків БПЛА виникла пожежа в гаражах та на заправці, уламки впали в дворі одного з житлових будинків;

Солом’янський район – внаслідок падіння уламків загорівся дах нежитлової будівлі, є падіння уламків іще за однією адресою;

Голосіївський район – через уламки загорівся вантажний автомобіль;

Подільський район – падіння уламків дрона на території нежитлової забудови.





Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.