Поліція розслідує вбивство чоловіка в Києві

Вранці 8 липня в Києві застрелили чоловіка, повідомляє Національна поліція.

Правоохоронці отримали повідомлення про стрілянину в Деснянському районі близько 7 ранку. Попередньо зʼясували, що до припаркованого на вулиці автомобіля, в якому перебував чоловік, підійшов невідомий та вистрелив зі зброї, після чого втік.

«Від отриманого вогнепального поранення потерпілий загинув. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу та столичного главку, працівники карного розшуку, кінологи», – заявляє відомство.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Тривають заходи із встановлення та затримання нападника.

У травні поліцейські затримали озброєного чоловіка в Харкові, який відкрив стрілянину в житловому районі.