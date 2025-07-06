У Києві біля ТЕЦ вибухнула цистерна, на декількох вулицях зникло світло – влада

У Києві стався вибух неподалік від ТЕЦ, повідомив у неділю, 6 липня, мер міста Віталій Кличко.

«Вибух, про який пишуть наразі телеграм-канали до ТЕЦ-6 не має відношення. Попередньо, вибухнула цистерна з паливно-мастильними матеріалами в ангарі комерційного підприємства неподалік від ТЕЦ», зазначив місцевий чиновник.

За даними Кличка, постраждалих наразі немає.

Згодом у «Київтеплоенерго» зазначили, що інцидент із загорянням стався на території підприємства за територією ТЕЦ-6.

«Обладнання станції працює у штатному режимі, на території теплоелектроцентралі вибухи чи загоряння відсутнє. Відключень споживачів, що отримують електроенергію від станції, немає. Загроза для енергопостачання Києва також немає. На підприємстві, де стався інцидент, працюють відповідні екстрені служби», – йдеться у повідомленні.

«На лівому березі на декількох вулицях зникло електропостачання у житлових будинках. Очікуємо від фахівців орієнтовний час повернення світла. Інформація про вибух на ТЕЦ-6 не відповідає дійсності. Пожежу локалізовано», – каже очільник КМВА Тимур Ткаченко.

Раніше, ввечері 2 липня, у населеному пункті Березина біля Житомира сталися два вибухи на одному з приватних підприємств. За даними місцевої влади, загинули дві людини, поранені – 24, серед яких є діти.

Як повідомив голова ОВА Віталій Бунечко у коментарі журналістам, близько 25 домоволодінь знищено вщент.